Abdulkadir Uraloğlu sel bölgesi Rize'de son durumu aktardı

Rize, sel felaketi ile sarsıldı...

Doğu Karadeniz'de iki gündür süren şiddetli yağışlar, özellikle Rize'de sel, heyelan ve su baskınlarıyla büyük yıkımlara yol açtı.

Afet sonrası çalışmalar hızla başlarken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dün Rize'ye gelerek sel ve heyelanların yaşandığı ilçeleri yerinde inceledi.

İncelemeler sonrası bugün Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde basın açıklaması yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu büyüklükten daha az büyüklükte Batı Karadeniz'de geçmiş yıllarda yaşanan selde can kaybı yaşamıştık. Çok şükür bu selde can kaybımız yok" dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBIMIZ YOK, TÜM ÇAĞRILARA ANINDA YANIT VERDİK"

Çalışmalara ilişkin son durumu aktaran Uraloğlu, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

Rize ve çevre illerimizde etkili olan yoğun yağışlar sel ve heyelanlara yol açtı. Çok şükür ki Meteoroloji’nin uyarıları ve yapılan bilgilendirmeler sayesinde can kaybı yaşanmadı. Bu en büyük tesellimiz oldu.



İlk andan itibaren Gençlik ve Spor Bakanımız, Valimiz, Belediye Başkanlarımız ve tüm kurumlarımızla tam bir uyum içinde sahadaydık. Vatandaşımızın yanında olmak, onların derdine ortak olmak boynumuzun borcudur.



Kapanan 31 köy yolunu hızla açtık, 1428 personelimiz, 597 araç ve 242 iş makinesi ile gece gündüz demeden çalışıyoruz. İletişim altyapısında 1529 internet hattı ve 1441 ev telefonu, enerji alanında ise 9 köyde kesintiler yaşanıyor. Ekiplerimiz sahada onarım çalışmalarını sürdürüyor.



Vatandaşlarımızın tüm çağrılarına anında yanıt verdik. Tahliyelerimizi başarıyla yaptık. Bazı köylerimizde enerji sağlayamadığımız köyler var. İnşallah onlara da yarın enerji vereceğiz. Destek ekiplerimiz vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılama konusunda ciddi çaba sarf etti.



Rizeli hemşehrilerim müsterih olsun, devletimiz bütün gücüyle yanınızda.



Biz birlikteyiz, beraber atlatacağız.

"RİZE'YE 14 MİLYON TL YARDIM YAPTIK"

Şehrimize yaklaşık 14 milyon lira nakit desteği sağladık. Bugün itibarıyla 2 önemli hasar noktasını giderdik. Trafiğin akışını sağlamış oldu.



Tabi en fazla hasar alan bölge Ayder güzergahıydı. Çamlıhemşin'de çalışmalarımız devam etti. Ama asıl nokta bu bölgeden yukarı doğru toplam 8 noktada ciddi hasar oluştu. Özellikle şehir hastanemizdeki beton bloklarımızı kullandığımızı söylemek isterim.

"İNŞALLAH SABAHA KADAR BİTİRECEĞİZ"