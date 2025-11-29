Abdulkadir Uraloğlu: Türkiye 14. kez IMO Konsey üyeliğine seçildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşmiş Milletlerin (BM) ihtisas kuruluşu olan ve dünya denizciliğinin standartlarını belirleyen IMO'nun 34. Genel Kurulu seçimlerinin 28 Kasım'da Londra'da yapıldığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 1999 yılından itibaren örgütün yürütme organını teşkil eden IMO Konseyine seçildiğine işaret etti.

"TÜRKİYE 139 ÜLKENİN DESTEĞİYLE 14. KEZ SEÇİLDİ"

Uraoğlu, "Uluslararası toplumun güvenini kazanan ülkemiz, 139 ülkenin desteği ile IMO Konsey üyeliğine üst üste 14. kez seçildi." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, seçimlerin başarıyla sonuçlanması için Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin de yoğun çaba sergilediğini belirterek, şunları kaydetti: