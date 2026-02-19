Ordu ile Samsun sınırında bulunan mahalleli bu sene aynı anda iftar açtı

İkizce’ye 18 kilometre mesafedeki Şentepe ile Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi, iki büyükşehrin sınırında yer alıyor.

Caddenin bir yarısı Ordu’ya, diğer yarısı ise Samsun’a ait. Bu durum mahalle sakinlerinin günlük hayatında zaman zaman ilginç görüntülere sahne oluyor.

İLK 4 GÜN AYNI DAKİKA SONRAKİ GÜNLER 1 DAKİKALIK FARK

Şentepe Mahalle Muhtarı Engin Arslan, bölgenin coğrafi konumu nedeniyle Ramazan’ın ilk dört günü iftar saatlerinin aynı dakikaya denk geldiğini belirtti.

Arslan, meridyen farkları sebebiyle sonraki günlerde ise iftar saatlerinin birer dakika arayla gerçekleşeceğini ifade ederek, “Bu da buranın güzelliği” dedi.

Geçen yıl iki büyükşehir belediyesinin mahalle ortasında ortak iftar programı düzenlediğini hatırlatan Arslan, mahallede yeni bir düzenleme yapılacağını da açıkladı.

Buna göre Ordu tarafındaki binalar mor-beyaz, Samsun tarafındaki yapılar ise kırmızı-beyaz renklere boyanacak.

Arslan, desteklerinden dolayı Mehmet Hilmi Güler ve Halit Doğan’a teşekkür etti.

"BİR ADIMDA ŞEHİR DEĞİŞTİRİYORUZ"

Ordu tarafında ikamet eden ancak Samsun tarafında market işleten Fahrettin Kışla ise iki şehir arasında yalnızca bir adımlık mesafe olduğunu söyledi.

Mahallede bir tarafta Samsun plakalı araçların, diğer tarafta ise Ordu plakalı araçların sıralandığını belirten Kışla, sınırın günlük yaşamda somut şekilde hissedildiğini dile getirdi.