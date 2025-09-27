Abdulkadir Uraloğlu: Yaptığımız hizmetleri oy terazisine koysak her yerden yüzde 80, 90 oy alırız

Amasya'da Şehit Ahmet Özsoy Tüneli’nin açılışına katılmak üzere şehre gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amasya Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada partililere hitap eden Bakan Uraloğlu, hizmetlerin halk nezdinde karşılık bulduğunu ancak yeterince anlatılamadığına dikkat çekti.

"YAPTIĞIMIZ HİZMETLERİ TERAZİYE KOYSAK YÜZDE 90 OY ALIRIZ"

Uraloğlu konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin her tarafında ne lazımsa onu yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

AK Parti hükümetleri zamanında Amasya'da ulaştırma ve altyapı alanında 52 milyar liralık yatırım yapıldığına işaret eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

AK Parti hükümetlerimizin döneminde yaptığımız hizmetleri mümkün olsa da bir oy terazisine koysak biz, her yerden yüzde 80, yüzde 90 oy alırız. Peki bu beklentimizi niye karşılayamadık? Bir kere herhalde kendimizi anlatmakta biraz zorlandık ama yaptığımız hizmetlerden daha kıymetlisi nedir biliyor musunuz? İnsanımıza dokunmak, insanımızın gönlüne girmek. Bu çok kıymetli, bu bizim değerimizdir.

"BÖYLE BİR LİDERİMİZ OLDUĞU İÇİN NE KADAR ŞÜKRETSEK AZDIR"

Herkese dokunup ülkenin bekası ve geleceği için destek isteyeceklerini belirten Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yol yürümenin kendileri için şeref olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı'mız, 'Allahutaala bana sizler gibi yol arkadaşı nasip ettiği için ne kadar şükretsem azdır.' diyor. Biz de diyoruz ki: 'Allahutaala böyle bir lideri başımıza gönderdiği için biz de ne kadar şükretsek azdır.' Bütün aidiyet duygularımızı, bütün düşüncelerimizi bir kenara bıraktığımızı düşünelim.



Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı'mızın konuşması, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından karşılanması, gerçekten vicdanı olan herkes, bununla gurur duyacaktır.

"MAZLUM İNSANLARA DERTLENEN BİR LİDERİMİZ VAR"