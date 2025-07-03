Abdulkadir Uraloğlu: YHT'ler 100 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 13 Mart 2009'da Ankara-Eskişehir arasında Türkiye'nin ilk yüksek hızlı tren hattını hizmete aldıklarını belirtti.

Uraloğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarının faaliyete başladığı tarihten bu yana 98,2 kilometre yol katettiğini belirtirken, 100 milyondan fazla yolcuya da hizmet verdiğini açıkladı.

"DÜNYADA 8'İNCİ YÜKSEK HIZLI TREN İŞLETMECİSİYİZ"

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizi Avrupa'da 6'ncı, dünyada ise 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Ankara-Konya, Ankara-İstanbul, Konya-Karaman ve son olarak Ankara-Sivas hatlarının açılmasıyla toplam 2 bin 251 kilometrelik yüksek hızlı ve hızlı demir yolu ağında vatandaşlarımızla konforlu ulaşım imkanı sağlıyoruz.

"YHT'LER 100 MİYONDAN FAZLA YOLCUYA HİZMET VERDİ"

30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla da hızlı demir yolu taşımacılığında önemli bir eşiği aştıklarını belirten Uraloğlu, "YHT'ler hizmete başladığı tarihten bugüne kadar 100 milyondan fazla yolcumuza hizmet verdi, 98,2 milyon kilometre yol katetti. Bu dünyanın çevresinde 2 bin 451 tura denk geliyor." açıklamasında bulundu.

"ANKARA- İSTANBUL HATTI EN FAZLA YOLCU TAŞIYAN HAT"

Ankara-İstanbul hattının, 38 milyon kişi ile en çok yolcuyu taşıdığını kaydeden Uraloğlu, 21,4 milyon yolcu ile söz konusu hattı Ankara-Konya ve 21 milyon yolcu ile Ankara-Eskişehir hatlarının takip ettiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Hizmete açıldıkları tarihten bugüne kadar Konya-İstanbul hattında 12,3 milyon, Karaman-Ankara hattında 2,4 milyon, Karaman-İstanbul hattında 1,7 milyon, Ankara-Sivas hattında 1,8 milyon, Sivas-İstanbul hattında 660 bin, Eskişehir-İstanbul hattında ise 900 bin yolcuya hizmet verdik." dedi.

"20 ŞEHRE YHT HİZMETİ SAĞLANIYOR"

Uraloğlu, doğrudan ve kombine taşımacılıkla toplam 20 şehre ve Türkiye nüfusunun yüzde 51'ine YHT hizmeti sağladıklarını belirterek, devamında şunları kaydetti: