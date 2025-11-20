Abdulkadir Uraloğlu'ndan CHP'lilere: Sizin inadınıza yol yapmaya devam edeceğiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meclis'te bütçe maratonu devam ediyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 2026 yılı bütçeleri görüşüldü.

Komisyonda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2003'te 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağını 29 bin 947 kilometreye çıkardıklarını ve 30 bin kilometrelik dev eşiğe yalnızca bir adım kaldığını belirtti.

CHP'LİLERDEN SATAŞMA

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un, "30 kilometre yolu daha bitiremediniz kaç yıldan beri, neyi anlatıyorsun bana." demesi üzerine komisyonda tartışma yaşandı.

"İNADINIZA YOL YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Uraloğlu, Aygun’a cevaben, "İnadınıza yapmaya devam edeceğiz. Sizin bütün engellemelerinize rağmen yapmaya devam edeceğiz. İnadınıza 30 bin kilometreyi bitireceğiz." diye konuştu.

"UTANMASI GEREKEN SİZSİNİZ"

Aygun, "Vergiyi veriyoruz ama hizmet alamıyoruz; yazıktır, günahtır. Garip gurebanın vergisini harcıyorsun, utan biraz." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Bakan Uraloğlu, "Utanması gereken sizlersiniz. Buna lütfen fırsat verin. Laf kalabalığına getirerek söylemek istediklerimizi engelleyemezsiniz. Biz yaptıklarımızı burada anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

"KARGALAR BİLE UÇMAZ DEDİĞİNİZ SABİHA GÖKÇEN"

CHP'liler havaalanları üzerinde sataşmaya devam etti.

Bakan Uraloğlu, "Sizin ‘kargalar uçmaz’ dediğiniz Sabiha Gökçen'de 40 milyon insan uçtu, 40 milyon. Size kalsa kapatacaktınız orayı. Bu sene 45 milyon uçacak orada." cevabını verdi.