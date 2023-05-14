İHA

Türkiye'nin 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrunnisa Gül, oy vermek için Beykoz'da bulunan Şehit İsmail Kefal İlkokulu'ndaki 1140 Nolu sandığa geldi.

Görevlilere kolaylıklar dileyen Gül çifti oyunu kullandı.

Okul çıkışında konuşan Abdullah Gül, seçimlerin neticelerinin millet için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Abdullah Gül, şu ifadeleri kullandı:

Demokrasilerin en önemli anı millet iradesine başvurulduğu zamanlardır. Türkiye’de de dönem dönem vakit geldiğinde milletin iradesine başvurulur. Vatandaşlık görevimizi bu şekilde yaptık. İnşallah neticeler milletimiz için hayırlara vesile olur. Huzur, barış içerisinde saygı içerisinde seçim ortamının tamamlanmasını temenni ediyorum. Her şeyin hayırlı olmasını temenni ediyorum.