Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, 28 Mayıs'taki seçim sonuçları dolayısıyla tebrik etti.

AA

Merakla beklenen 2023 seçimleri geride kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17. zaferiyle sonuçlanan seçimlerden sonra tebrikler devam ediyor.

Dünya liderlerinin yanında uluslararası kurum ve kuruluşlar art arda tebrik telefonları açıp, mesajlar yayınlıyor.

Yurt içinde de kısmen muhalif liderler ve diğer siyasi figürler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ediyor.

"Ülkemiz için hayırlı olması dileğinde bulunmuştur"

Bu kapsamda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

Konuya ilişkin açıklama 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Resmi Twitter Hesabı'ndan yapıldı.

Açıklamada, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etmiş, seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olması dileğinde bulunmuştur." ifadesi kullanıldı.