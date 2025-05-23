Abdullah Gül'den Orta Asya çıkarması: Özbekistan'a övgüler dizdi

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görevinden ayrıldıktan sonra kameralardan uzak bir profil ortaya koydu.

ORTA ASYA TURUNA ÇIKTI

Kimi zaman ziyaret ettiği yerlerden fotoğraflar paylaşan Gül, bu kez Orta Asya turuna çıktı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Özbekistan’a gerçekleştirdiği ziyareti sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

ÖZBEKİSTAN'DAN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive’yi ilk kez ziyaret ettiğini belirten Gül, gördüğü kalkınma ve dinamizmden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Abdullah Gül, Türk-İslam medeniyetinin beşiği olarak kabul edilen Orta Asya şehirlerini kapsayan ziyaretine ilişkin izlenimlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

'TAKDİRE ŞAYAN'

Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive gibi tarihi şehirleri ilk kez görme fırsatı bulduğunu belirten Gül, Özbekistan’daki gelişmeleri "takdire şayan" olarak nitelendirdi.

HAYRÜNNİSA GÜL EŞLİK ETTİ

"Türk-İslam tarihinin ‘Altın Çağı’nın yaşandığı Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive’yi ilk defa ziyaret ediyorum. Özbekistan’da gördüğüm değişim, dinamizm ve kalkınmayı çok takdir ettim" ifadelerini kullanan Gül, paylaşımına eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte çekilen ziyaret fotoğraflarını da ekledi.

FOTOĞRAFLARLA PAYLAŞTI

Gül’ün paylaştığı karelerde, Hayrünnisa Gül ile birlikte tarihi mekanlarda verdiği pozlar yer aldı.

Gül çiftinin Semerkant’taki Registan Meydanı, Buhara’daki tarihi yapılar ve Hive’nin koruma altındaki mimari dokusu önünde çekilmiş fotoğrafları dikkat çekti.