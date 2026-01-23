Abdullah Özdemir yanıtladı: Yarın seçim olsa AK Parti İstanbul'u kazanır mı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, görevi devraldığı günden bu yana sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni bir yapılanma ile AK Parti, İstanbul'da oldukça başarılı bir performans sergiliyor.

Abdullah Özdemir'in etkisi anketlere de yansıyor.

Bu kapsamda da Abdullah Özdemir, "Yarın seçim olsa AK Parti İstanbul'u kazanır mı?" sorusunun yanıtını, Ensonhaber YouTube kanalı üzerinden Son Durum programına katılarak Çağlar Cilara'ya verdi.

Özdemir'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

YARIN SEÇİM OLSA AK PARTİ İSTANBUL'U KAZANIR MI?

"İlk göreve geldiğimizde anket yaptık. Ara ara belli boyutlarda ilçe bazlı yaptığımız anketler vardı. Yeni anketler, İstanbul geneli yaptırıyoruz.

Şu anda da 8 ilçeden de sonuçlar geldi bize. Bu da şunu gösteriyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde nisana göre ciddi bir yükseliş, AK Parti lehine.

Ciddi bir düşüş ise CHP aleyhine var. İlçe belediyelerinde yine aynı şekilde AK Parti'nin genel bir artışı var. Bazı ilçelerde ivme çok daha yukarıda.

"FARK KAPANMAYA BAŞLADI"

Yapmış olduğumuz anketlerde, kaybettiğimiz ilçelerden AK Parti'ye dönen ilçelerin de olduğunu görüyoruz. Farkın kapanmaya başladığını da görüyoruz.

Bizim belediyelerin pozitif ivmelerinin daha da yukarılara çıktığını görüyoruz.

CHP'den bize geçen belediyelerde ise olağanüstü artışın var olduğunu görüyoruz. Yani tablonun tamamen değiştiğini görüyoruz.

"AK PARTİ 2028 SEÇİMLERİNDE İPİ GÖĞÜSLER"

İstanbul genelinde eğer bu 8 ilçeyi baz alırsak, milletvekilliklerinde 2023'ün daha üstüne çıktığımızı görüyoruz.

Büyükşehirde yukarı yönlü bir ivmenin ilçe belediyelerinde ise bazı ilçelerde 8-10 puana varan artışın, AK Parti lehine var olduğunu görüyoruz.

Tablo şu anda AK Parti'nin Allah'ın izniyle 2028 seçimlerinde de ipi göğüsleyeceğini, 2029'da da eskisinden daha iyi bir şekilde süreci tamamlayacağı görülüyor."