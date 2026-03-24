Abdullah Özdemir'den Özgür Özel'e: Siyasi tükenmişliğin en belirgin göstergesi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri AK Parti kanadından tepki çekmeye devam ediyor.

Özel'in CHP'deki yolsuzluklarla ilgili hiçbir açıklama yapmadan, konuları görmezden gelerek muhalefet yürütme çabası "siyasi tarihin en çirkin dili" olarak değerlendirilirken Özel'e yönelik bir tepki de AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den geldi.

"SADECE BİR DİL SORUNU DEĞİL, SİYASET ANLAYIŞININ ÇÖKÜŞÜ"

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ithafen, "Siyasi tükenmişliğin en belirgin göstergesi, hakikatten uzaklaşıp iftiraya sığınmaktır." diyerek şunları söyledi:

Ortada 4 bin sayfalık bir iddianame varken; yolsuzluk iddialarına tek bir somut cevap üretemeyenlerin, meseleyi çarpıtma ve gündemi manipüle etme çabası ibretliktir.



Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik kullanılan ölçüsüz ve seviyesiz ifadeler sadece bir dil sorunu değil; aynı zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyaset anlayışının çöküşüdür.



Kendi iç çıkmazlarını örtmek için devletin en üst makamını hedef alan bu yaklaşım; ne siyasete ne de demokrasiye katkı sunar.



Bu millet çok iyi bilir ki; hakikat sloganla örtülmez, iftira ile gerçek değişmez. Hukuk, bağırarak değil; delille, sabırla ve usulle işler.