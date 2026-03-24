Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Savaş sürecinde diplomatik temaslarını artıran Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda birçok liderle görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, bunlara bir yenisini daha ekledi.

KAZAK MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu.

Liderler, Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkileri daha ileri seviyeye taşımak için gayretlerin sürdüğünü, önümüzdeki süreçte adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

REFERANDUM TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’da gerçekleşen Anayasa referandumu neticelerinin hayırlara vesile olması temennisini dile getirirken, Tokayev’in Ramazan ve Nevruz bayramlarını da tebrik etti.