Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi bu ateş çemberinin dışında tutmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yoğun gündemle toplandı.

Toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında bir kez daha Orta Doğu'da devam eden savaş hakkında konuştu.

"ÜLKEMİZ BU SÜRECİ İLK GÜNDEN İTİBAREN DOĞRU ANALİZ ETTİ"

Türkiye'nin 25'inci gününe giren savaşta tarihte her zaman olduğu gibi doğru bir noktada olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, "Türkiye, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilme cesareti gösteren nadir ülkelerden biridir. 28 Şubat’tan sonra, komşumuz İran’a yönelik İsrail’in baskısıyla başlayan saldırılar sonrasında, ülkemizin bu vasfı daha çok konuşulmaya başlanmıştır.

Türkiye, bölgemizi kan ve barut kokusuna boğan bu süreci ilk günden itibaren doğru okuyan, doğru analiz eden ve devlet aklının temsilcisi olarak adından övgüyle söz ettiren ülkelerin en başında yer alıyor." dedi.

"BİRİLERİNİN BİZİ ÇEKMEK İSTEDİĞİ TUZAKLARA DÜŞMÜYORUZ"

Türkiye'nin savaşın dışında kalacağını yineleyen Erdoğan, "Hamdolsun ki tarihimizin hiçbir döneminde oyuna gelmedik. Bugün de birilerinin bizi çekmek istediği tuzaklara düşmüyoruz.

Tedbirli, temkinli ve soğukkanlı bir şekilde, sükûneti elden bırakmadan; kardeşlik ve komşuluk hukukuna riayet ederek bu süreci yönetiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİ ATEŞ ÇEMBERİNİN DIŞINDA TUTMAKTA KARARLIYIZ"

İran'ın misilleme saldırılarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tekrar ediyorum: Ülkemizi bu ateş çemberinin dışında tutmakta kararlıyız. Savaşın, bölge ülkeleri arasında bir yıpratma savaşına dönüşmesini asla istemiyoruz.Şurası bir gerçek ki savaş, sadece şehirlerde ve üretim tesislerinde değil; zihinlerde ve gönüllerde açtığı tahribatla da derin izler bırakmaktadır.

Özellikle Körfez’deki ülkelere yönelik misillemelerin böyle bir riski vardır. Bunlar karşılıklı öfkeyi büyütecek, nefreti körükleyecek, kardeşler arasına yeni nifak tohumlarının ekilmesine zemin hazırlayacaktır. Buna fırsat verilmemelidir." şeklinde konuştu.

"SAVAŞ UZADIKÇA BAŞKA KOMPLİKASYONLAR ORTAYA ÇIKIYOR"

Savaşın etkilerinin bütün dünyada hissedildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Savaş uzadıkça maalesef başka komplikasyonlar da ortaya çıkıyor. Bilhassa, dünya enerji ticaretinin yüzde yirmisinin geçtiği stratejik Hürmüz Boğazı’nın kapanması, küresel ekonomiyi ciddi bir türbülansa sokmuştur.

28 Şubat’tan bu yana Brent petrolün varil fiyatı yüzde 40 artmıştır. Bunun üzerine kimi ülkeler, yakıt tüketimini düşürmek amacıyla depolara litre kısıtlaması getirmekten, okulların tatil edilmesine kadar bir dizi tedbiri devreye almıştır." sözlerine yer verdi.