Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ilanları yayımlandı

Türkiye, hukuk alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile 'Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı' ilanlarının yayımlandığını duyurdu.

"LİYAKAT ESASINA DAYALI BİR KARİYER SİSTEMİ"

Güçlü ve nitelikli insan kaynağına vurgu yapan Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Adalet hizmetlerimizin etkinliğinin artmasında ve vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst noktaya çıkarmada en önemli unsur, güçlü ve nitelikli insan kaynağıdır.



Bu bilinçle hareket ediyor, ülkemizin dört bir yanında adaletin tecellisi için fedakârca görev yapan çalışma arkadaşlarımızın kariyer hedeflerini ve gelişimlerini desteklemeyi sürdürüyoruz.



Liyakat esasına dayalı bir kariyer sistemi oluşturma kararlılığıyla bu yıl içerisinde açılacağını müjdelediğimiz Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ilanlarını yayımladık.



Sınav sürecinin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, sınava katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyorum.