Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri 2025: İşte rakam ve ödeme tarihi...

Adalet Bakanlığı personelinin uzun süredir beklediği 2025 yılı banka promosyon anlaşması için süreç hız kazanmış durumda.

Bakanlık bünyesinde görev yapan on binlerce çalışanın maaş ödemeleriyle bağlantılı olan promosyon ihalesi, en yüksek teklifin alınabilmesi amacıyla bankalarla yapılan görüşmelerle şekilleniyor.

Bakanlık yetkilileri, çalışanların ekonomik haklarını gözeterek promosyon tutarının maksimum seviyeye çıkarılması için bankalarla titiz bir çalışma yürütüyor. Yapılacak anlaşmayla birlikte, personelin maaş aldığı banka üzerinden toplu bir promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.

Peki; Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi belli oldu mu? Promosyon ne zaman, ne kadar ödenecek? İşte 2025 anlaşması...

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI 2025

18 Ağustos'ta yapılan ihalede, Vakıfbank 90 bin TL'lik teklif sundu ancak bu teklif yeterli bulunarak kabul edilmedi.

Yeni ihalenin Ağustos ayının son haftasında yapılması bekleniyor. Adalet-Sen, çalışanlar için en az 150 bin TL promosyon ödemesi talep etti.

Ayrıca, sözleşme süresinin 3 yıl olması, yıllık enflasyona göre revize edilmesi ve düşük faizli kredi imkanı gibi talepler öne çıktı.

Promosyon ödemelerinin ise 1-25 Eylül 2025 tarihleri arasında tek seferde çalışanların hesaplarına yatırılması planlanıyor.