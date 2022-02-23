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    Adana'da baba yadigarı paranın sahibi aranıyor

    Üzerinde “Bu para ölen babamın üzerinden çıkan son para, ruhuna Fatiha okur musunuz? Mecbur kaldığım için harcadım” notu yazan parayı gören esnaf, üzülerek paranın sahibini bulmak için harekete geçti.
    • İHA
    • 23.02.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 10:23
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    Adana'da baba yadigarı paranın sahibi aranıyor

    Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde market işleten 26 yaşındaki Hasan Enes, gün sonunda kasadaki paraları saydı.

    Bu esnada 5 liranın birinin üzerinde, “Bu para ölen babamın üzerinden çıkan son para, ruhuna Fatiha okur musunuz? Mecbur kaldığım için harcadım” notunu gören Enes, şaşırıp üzüldü.

    Enes, hemen paranın sahibini bulmak için araştırma yaptı ancak bir türlü ulaşamadı.

    "PARAYI ALIRKEN FARK ETSEYDİM KESİN VERİRDİM"

    Müşteriden parayı alırken üzerinde böyle bir yazı olduğunu görmesi halinde kesinlikle parayı almayacağını söyleyen Enes, "Bu parayı müşterinin birinden almışız, kasayı toplarken fark ettim. Parayı alırken fark etseydim kesinlikle geri verirdim. Yazıyı görünce çok duygulandım, çünkü ölen babasının üzerindeki son paraymış. Buradan kendisine sesleniyorum bizi görürse, parayı kendisine teslim edelim." dedi.

    Adana da baba yadigarı paranın sahibi aranıyor #1

    Adana da baba yadigarı paranın sahibi aranıyor #2

    Adana da baba yadigarı paranın sahibi aranıyor #3


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