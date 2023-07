Adana'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden HÜDA PAR il sekreteri defnedildi Namaz kıldığı sırada A.S.'nin bıçaklı saldırısında ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden HÜDA PAR İl Sekreteri Sacit Pişgin'in cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi.

DHA

Adana'nın Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasına giren A.S., HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişgin'i namaz kıldıkları sırada bıçakla karınlarından yaralayıp, kaçtı.

Demir ile Pişgin'in, kanlar içerisinde il binasından çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Demir ile Pişgin'i ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralılardan Pişgin, hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli A.S.'yi gözaltına aldı.

Yapıcıoğlu, partililerle bir araya geldi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, olayın yaşandığı il binasına geldi. Bina önünde kurulan taziye çadırında partililerle buluşan Yapıcıoğlu, başsağlığı diledi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktaran Yapıcıoğlu, "Olay henüz çok taze. Sebebi nedir, yapan kimdir, ne amaçla yapmıştır, arkasında hangi güçler vardır; bilemiyoruz. Emniyet ve adliye işini yapıyor. Arkasında her kim varsa, tüm yönleriyle bu olayın bir an önce açığa çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Umarım bir daha yaşanmaz"

Seçim öncesinde de benzer saldırılara maruz kaldıklarını belirten Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

"Seçimlerden önce Mersin milletvekili adayımızın seçim ofisine bombalı saldırı düzenlendi. Standımızda bekleyen kardeşlerimize silahlı, bıçaklı, sopalı saldırılar oldu. O gün yeterince güçlü bir tepki verilebilseydi; belki bugün daha acı olan bu hadise yaşanmayacaktı.

Umarım bir daha yaşanmaz. Bu seferki hadiseye siyaset dünyasından güçlü tepkiler geldi. Kime yapılırsa yapılsın, bu tür saldırının kabul edilebilir bir tarafı yok. Bu saldırıların devam etmemesi için mutlaka herkesin kendine düşeni yapması gerekiyor."

Toplum için çabalamaya devam edeceklerini ifade eden Yapıcıoğlu, "Bizi durdurmaya çalışanlara buradan şu mesajı vermek istiyorum; beyhude uğraşıyorsunuz. İnşallah bizi ne meşru dairenin dışına çıkarabileceksiniz ne gözümüzü korkutabileceksiniz ne de bizi hizmetlerimizden geri koyabileceksiniz. Bu asla mümkün değildir" dedi.

Pişgin'in cenazesi defnedildi

Pişgin'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak önce parti binası önüne, ardından da Buruk Mezarlığı'na götürüldü. AK Parti Sözcüsü ve Adana milletvekili Ömer Çelik, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Adana Valisi Süleyman Elban, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile binlerce partilinin katıldığı cenaze namazının ardından Pişgin, dualar eşliğinde toprağa verildi.

"Saldırıyı lanetliyoruz"

Cenazenin ardından Çelik, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir'i ziyaret etti. Çelik, Demir'in sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Olaydan kısa süre sonra saldırgan yakalandı ve savcılığa sevk edildi. Olay bütün yönleriyle, her bakımdan araştırılıyor. Tahkikat derinleştiriliyor. Şimdiye kadar elde edilen bulgular çerçevesinde değerlendirme yapılıyor. Kuşkusuz arkasında birileri varsa, hukuk karşısında muhakkak bunun hesabını verecektir. Siyaset kurumuna karşı her türlü şiddete karşı olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Böylesine vahşi bir saldırıyı bir kere daha lanetliyoruz. HÜDA PAR camiasına, taziyelerimizi iletiyoruz" diye konuştu.