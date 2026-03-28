Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti'den istifa etti

Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yapan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, kendisine yönelik “iftira, kumpas ve şantaj” iddialarına karşı hukuki mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, süreç sonuçlanana kadar AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Sürecin bağımsız mahkemeler önünde netlik kazanacağına inandığını vurgulayan Işıksu, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Işıksu açıklamasında, yürütülen sürecin siyasi bir linç kampanyasına dönüştürüldüğünü öne sürerek, “Bu kumpası kuranları ve yayanları Allah’a havale ediyorum” dedi.

Partisine zarar vermemek adına istifa kararı aldığını belirten Işıksu, mahkeme süreci sonuçlanana kadar bu kararın geçerli olacağını dile getirdi.

"HER ŞEYİN ORTAYA ÇIKACAĞINDAN YÜZDE 100 EMİNİM"

Işıksu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde kayda geçti:

Şahsıma yönelik yürütülen sistemli iftira, kumpas ve şantaj sürecine karşı hukuki mücadelem kararlılıkla devam etmektedir.



Hiçbir zaman parçası olmadığım bu kirli kurguların, bağımsız mahkemeler huzurunda boşa çıkacağından en ufak bir şüphem yoktur. Mahkeme nezdinde her şeyin açık bir şekilde ortaya çıkacağından, Allah’ın izniyle yüzde 100 eminim.



Bu kumpası kuranları, yayanları ve süreci siyasi bir linç ve operasyon aracına dönüştürenleri Allah’a havale ediyorum.



Davamızın ve partimizin bundan sonraki süreçte zarar görmemesi için mahkeme neticeleninceye kadar; her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ediyorum.



Hakikat elbet tecelli edecektir.



Canımdan aziz bildiğim Adapazarı’mız için gayretle çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğim inşallah.