Mersin’de kaza geçiren polis memuru Serkan Ünal şehit oldu

23 Mart’ta Mersin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Serkan Ünal, ekip aracıyla trafik kazası geçirdi.

Ağır yaralanan Ünal, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DOKTORLARIN ÇABASI YETERLİ OLMADI

Günlerdir yaşam mücadelesi veren Ünal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polis memuru için Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Törenin ardından Ünal’ın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Kırıkkale’ye uğurlandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yayımladığı mesajda, şehit Ünal için başsağlığı dileklerini iletti.