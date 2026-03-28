İstanbul'da metrobüste yangın çıktı

İstanbul'un kronik sorunlarından biri haline geldi...

Megakent'te bulunan İETT otobüsleri ve metrobüslerde yaşanan yangın ve kazalar, seferlerde aksamalara ve vatandaşların mağdur olmasına neden oluyor.

İstanbullular yaşanan bu ihmaller nedeniyle yetkililerden çözüm beklerken bugün, yeni bir yangın haberi daha kayda geçti.

METROBÜSTE YANGIN

Şişli ilçesinde Darülaceze Perpa Metrobüs Durağı'nda bir metrobüste yangın çıktı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAT KİLİTLENDİ

Ekiplerin müdahalesi sürerken metrobüs güzergahında da aksamalar meydana geldi.

Yağışlı havanın etkili olduğu bölgede vatandaşlar dakikalarca beklemek zorunda kaldı.