Adem Metan, Kiev yakınlarında çatışmaların ortasında kaldı

Gazeteci Adem Metan, Kiev'in yakınlarında bulunan İrpin kentinde çatışmaların ortasında kaldı. Metan o anları Ensonhaber aracılığıyla böyle paylaştı.

Tüm dünyanın izlediği Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürüyor.

11'inci güne girilen savaşta Ukraynalılar, Rus saldırılarına karşı direniyor.

Rus birlikleri birçok bölgenin kontrolünü sağlarken, başkent Kiev'i zorluyor.

Gazeteci Adem Metan da günlerdir savaş bölgesinden yaptığı yayınlara yenilerini eklemeye devam ediyor.

KİEV'E YAKIN BÖLGEDEN ÇATIŞMA ANLARI

Metan, son olarak Kiev'in yakınlarında bulunan İrpin kentinde çatışmaların ortasında kaldı.

Ukrayna halkı ile birlikte bomba ve mermilerin arasında kalan Adem Metan, o anların görüntüsünü paylaştı.

İşte o anlar...