Azerbaycan'dan Türkiye’ye gelen İran füzesine kınama

ABD ile İsrail ile İran arasındaki savaş, 31.gününde de devam ediyor.

Körfez ülkelerdeki ABD üslerinin hedef alındığı misilleme saldırılarında, İran'dan ateşlenen füzeler Türkiye sınırlarına da giriyor.

Bu süreçte geçtiğimiz haftalarda bazı İran füzeleri, Irak ve Suriye hava sahalarını geçerek Türkiye yönüne ilerlemişti.

Bugün ise İran'dan Türkiye istikametine yönelen dördüncü füze oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran kaynaklı balistik mühimmatların Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

AZERBAYCAN'DAN KINAMA

Konuyla ilgili Azerbaycan'dan bir açıklama geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’ın Türkiye'ye gönderdiği ve NATO'nun hava savunma unsurları tarafından Doğu Akdeniz üzerinde imha edilen füzenin kınandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran topraklarından Türkiye topraklarına balistik füze fırlatılmasını şiddetle kınıyoruz. Kardeş Türkiye'ye dayanışmamızı ifade ediyor ve güvenliği ile toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit ediyoruz" denildi.