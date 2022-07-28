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    Adıyaman'da sıcaklık 41 derece: Otobüs klimaları denetlendi

    Hava sıcaklığının giderek yükseldiği kentte vatandaşlar, toplu taşımada klima problemi yaşıyor. Zabıta ekipleri ise halk otobüslerini denetleyerek klima kontrolü yaptı.
    • 28.07.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 12:29
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    Adıyaman'da sıcaklık 41 derece: Otobüs klimaları denetlendi

    Güneydoğu Anadolu şehri Adıyaman sıcaktan kavruluyor.

    Vatandaşlar, 41 dereceye ulaşan sıcaklıktan bunalmış durumda.

    Sıcak havada halk otobüslerinin klima açmama problemi vatandaşı iyice bezdirirken, Zabıta Trafik Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile Adıyaman Şoförler Ve Otomobilciler Odası tarafından, toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi.

    Araçlar tek tek durduruldu

    Ekipler, Adıyaman Belediyesi karşı tarafında bulunan Demokrasi Parkı önünde yaptığı klima denetiminde toplu taşıma araçlarını tek tek durdurarak inceledi.

    Ekipler, araçlarda klimaların açık olup olmadığını kontrol ederek aynı zamanda araçlarda da hijyene dikkat etti.

    Adıyaman'da sıcaklık 41 derece: Otobüs klimaları denetlendi VİDEO

    Adıyaman da sıcaklık 41 derece: Otobüs klimaları denetlendi #1

    Yolcular denetimden memnun oldu

    Ekipler, aynı zamanda kliması çalışmayan araçların sürücülerini de klima kullanımı için uyarılarda bulundu.

    Toplu taşıma araçlarını kullanan yolcular da yapılan denetimden dolayı oldukça mutlu olduğunu belirtti.

    Adıyaman da sıcaklık 41 derece: Otobüs klimaları denetlendi #2

    Adıyaman da sıcaklık 41 derece: Otobüs klimaları denetlendi #3


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