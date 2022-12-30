Adnan Oktar davasında gerekçeli karar belli oldu

Adnan Oktar ile hakkında verilen hapis cezasının 10 bin 393 sayfalık gerekçeli kararında, kendisini Mehdi ilan edip Yahudi ve Masonların dünyadaki nüfuzlarını kullandığı bilgisi yer aldı.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik çalışmalar sürüyor...

Bu kapsamda İstinaf Mahkemesi tarafından usulen bozulan hükmün ardından dava yeniden görüldü.

Karar neticesinde Oktar ile birlikte 14 örgüt yöneticisine 8 bin 658 yıl hapis cezası verildi.

Gerekçeli kararın detayları

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Kasım 2022 tarihinde açıkladığı kararının gerekçesi açıkladı.

10 bin 393 sayfalık hazırlanan kararda ilk olarak Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün kuruluşu, işlevleri ve tarihsel gelişimi anlatıldı.

Aynı zamanda sanık Oktar'ın süreklilik içerisinde kendisini 'Mehdi' olduğunu ima eden yaklaşımlarda bulunduğu bilgisi yer aldı.

Örgüt üyeleri tarafından insanüstü özellikler atfedilen Adnan Oktar'ın, dini kuralları ve Kur'an-ı Kerim'i kendince yorumlama ve örgütün idealleri doğrultusunda hükümler çıkarmaya yetkili tek kişi olduğu anlatıldı.

Mason ve yahudilerin dünyadaki nüfuzlarını kullanmış

DHA'nın aktarımına göre; gerekçede, örgütün 2008 yılında 'Masonlar' ve 'Tapınak Şovalyeleri' ile ilk temaslar kurulmaya başlandığı belirtildi.

Oktar'ın örgüt mensuplarını söz konusu dini yapılanmalarla irtibat kurmak ve ilişkileri geliştirmek için yurtdışına gönderdiği, Masun ve Yahudilerin dünyadaki nüfuzlarını kullanarak, örgütün gücünü artırmaya çalıştığı belirlendi.

Hukuk Grubu'nun işlevleri anlatıldı

Mahkemenin gerekçeli kararında, "Bizzat örgüt lideri tarafından kurulmuş, örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüten 'Hukuk Grubu', her ne kadar hukukçu olmasa da geçmişten günümüze örgütün bütün davalarıyla ilgilenen, hukuk bilgisi üst düzey olan, yönetici pozisyonunda örgüt mensupları liderliğinde, bu kişilere yardımcılık yapan örgüt üyeleri ve bazıları örgütün imkanlarıyla eğitimleri tamamlanan örgüt üyesi avukatlardan oluşmaktadır. Yine dosya yoğunluğundan dolayı önem derecesine göre bazı örgüt dosyalarına, örgüt üyesi olmayan ancak gelecekte örgüte kazandırılması muhtemel avukatlar da hukuk grubu faaliyetlerine dahil edilmişti." denildi.