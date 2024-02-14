AA
Türkiye, dün Erzincan'dan gelen maden faciası haberiyle sarsıldı.
İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kayması sonucu 9 işçi göçük altında kaldı.
Hemen harekete geçen ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin bilgi verirken bölgede olduğunu ve çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
"Her türlü yöntemi kullanıyoruz"
Memiş, kaybolan 9 işçiye ulaşmak için her türlü yöntemi denediklerini bildirdi.
Ekiplerin geceden beri çalıştığını ifade eden Memiş, "Arama kurtarma ekibi sayısı yeterli. Bakanlarımız burada ve 9 işçimize ulaşmak için her türlü yöntemi deniyoruz. Bütün imkanları seferber ettik. Her şey kontrolümüz altında." dedi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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