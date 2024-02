Haberler



Gündem



AFAD: İşçilere ulaşmak için her türlü yöntemi deniyoruz

AFAD: İşçilere ulaşmak için her türlü yöntemi deniyoruz Erzincan'da yaşanan maden faciasında toprak altında kalan 9 işçi için ekipler seferber olurken AFAD Başkanı Okay Memiş, işçilere ulaşmak için her türlü yöntemi kullandıklarını söyledi.