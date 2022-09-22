AFAD uyardı: Çok şiddetli sağanak bekleniyor

23 Eylül tarihinde, Giresun Trabzon ve Rize'de çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış bekleniyor. AFAD ekipleri, bölge vatandaşlarını uyardı.

Ülke genelinde kış sezonu esintileri hissediliyor.

Hava sıcaklığı hızla düşüşe geçerken, bazı iller şiddetli yağış altında.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uyarı verdiği 4 ile yenilerini ekledi.

Meteoroloji, bu kez Giresun, Trabzon Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerini uyardı.

"Çok şiddetli sağanak"

23 Eylül tarihine dikkat çekilen uyarıda şu ifadeler kullanıldı;

"Alınan son bilgilere göre, 23 Eylül Cuma günü; Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor."