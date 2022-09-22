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- AFAD uyardı: Çok şiddetli sağanak bekleniyor
AFAD uyardı: Çok şiddetli sağanak bekleniyor
23 Eylül tarihinde, Giresun Trabzon ve Rize'de çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış bekleniyor. AFAD ekipleri, bölge vatandaşlarını uyardı.
- Haber Merkezi
- 22.09.2022 - 12:53
- Güncelleme : 22.09.2022 - 13:04
Ülke genelinde kış sezonu esintileri hissediliyor.
Hava sıcaklığı hızla düşüşe geçerken, bazı iller şiddetli yağış altında.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uyarı verdiği 4 ile yenilerini ekledi.
Meteoroloji, bu kez Giresun, Trabzon Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerini uyardı.
"Çok şiddetli sağanak"
23 Eylül tarihine dikkat çekilen uyarıda şu ifadeler kullanıldı;
"Alınan son bilgilere göre, 23 Eylül Cuma günü; Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor."