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    AFAD uyardı: Çok şiddetli sağanak bekleniyor

    23 Eylül tarihinde, Giresun Trabzon ve Rize'de çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış bekleniyor. AFAD ekipleri, bölge vatandaşlarını uyardı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 13:04
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    AFAD uyardı: Çok şiddetli sağanak bekleniyor

    Ülke genelinde kış sezonu esintileri hissediliyor.

    Hava sıcaklığı hızla düşüşe geçerken, bazı iller şiddetli yağış altında.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uyarı verdiği 4 ile yenilerini ekledi.

    Meteoroloji, bu kez Giresun, Trabzon Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerini uyardı.

    "Çok şiddetli sağanak"

    23 Eylül tarihine dikkat çekilen uyarıda şu ifadeler kullanıldı;

    "Alınan son bilgilere göre, 23 Eylül Cuma günü; Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ile Artvin’in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor."

    AFAD uyardı: Çok şiddetli sağanak bekleniyor #1


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