Afganistan ve Pakistan'dan İstanbul'da görüşmelere yeniden başlama kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Afganistan ve Pakistan arasında İstanbul’da gerçekleştirilen barış görüşmeleri, somut bir karar alınamadan sona ermişti.

Afganistan devlet medyası ve Pakistanlı güvenlik kaynakları, görüşmelerin sonuçsuz kaldığını duyurmuştu.

"İSTANBUL'DA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ" KARARI TÜRKİYE VE KATAR'IN TALEBİ ÜZERİNE ALINDI

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, konuya ilişkin Pakistan medyasına açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, Pakistan ve Afganistan'ın İstanbul'da barış görüşmelerine yeniden başlama kararı aldığını ifade etti.

Kararın Katar ve Türkiye'nin talebi üzerine alındığını belirten Asif, gece ülkeye dönecek olan Pakistan heyetinden İstanbul'da kalmalarının istendiğini söyledi.

GERÇEKLEŞTİRİLECEK GÖRÜŞME, AFGANİSTAN VE PAKİSTAN DEVLET TELEVİZYONLARINDA YER ALDI

Afganistan devlet televizyonu RTA da çıkmaza giren görüşmelerin Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda İstanbul'da yeniden başlayacağını bildirdi.

Pakistan devlet televizyonuna göre görüşmelerde Pakistan, Afganistan'ın militan gruplara karşı net ve etkili eylemde bulunması yönündeki temel talebine vurgu yapacak.

İslamabad yönetimi, Afganistan'daki Taliban yönetimini Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan'a (TTP) ev sahipliği yapmak ve Afganistan'dan Pakistan askerlerine saldırı düzenlemelerine imkan sağlamakla suçluyor.

Afganistan ise bu iddiayı reddederek, grup üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını belirtiyor.

NE OLMUŞTU

Pakistan, son dönemde sınır hattında TTP'nin düzenlediği saldırılara karşılık olarak 9 Ekim'de Afganistan'a hava saldırıları düzenlemişti.

Afgan tarafı sınır boyunca Pakistan askeri mevzilerine ateş açmış ve gerginlik çatışmaya dönüşmüştü.

Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla iki ülke arasındaki çatışmalar durmuş, ancak 14 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan arasında 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan edilmişti.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNİN SÜRECİ

İki ülke arasında Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmeleri yapılmış, Türkiye ve Katar arabuluculuğunda 19 Ekim'de "kalıcı ateşkes" konusunda anlaşmaya varılmıştı. İki ülke, 19 Ekim'de varılan ateşkesin uzun vadeli bir mekanizmaya dönüştürülmesi amacıyla 25 Ekim'de İstanbul'da yeniden görüşmelere başlamış ancak görüşmelerden herhangi bir sonuç alınamamıştı.