Afyonkarahisar'da kiraya verilen ev için mülakat düzenlendi Evini kiraya vermek isteyen gurbetçi, ilana, "Kiracı mülakat sonucu belirlenecektir" notunu ekledi. Yapılan görüşmelerde, ekonomik duruma göre başvuruların alındığı öğrenildi.

İHA

Son yıllarda emlak sayfalarındaki ilanlar sık sık gündem oluyor.

Bu kez akıllara durgunluk veren ilan Afyonkarahisar'dan.

Yurt dışında yaşayan T.O. isimli bir gurbetçi, Gazi Mahallesi'ndeki evini internette popüler olan bir site üzerinden ilana koydu.

"Kiracı mülakat sonucu belirlenecektir"

3 katlı binanın 2. katındaki sıfır dairesini 5 bin 500 TL’den ilana çıkaran T.O., ilanın açıklama kısmına yazdıkları ile görenleri hayrete düşürdü.

Açıklama kısmında ise, “Binanın arka katında bulunuyor ve arka cepheye bakıyor. Balkonu var. Kiracı mülakat sonucu belirlenecektir. Son başvuru kabul tarihi 30.04.2023’dür. Daire teslim tarihi 01.06.2023’dür.” ifadeleri yer aldı.

Ekonomik duruma göre başvurular alındı

Evi tutmak isteyenler, verilen numara ile irtibata geçerek mülakata girdi.

Ev hakkında ön bilgi almak isteyenler ise evin sahibinin bir akrabası ile ön görüşme yaptı.

İsmini vermek istemeyen akrabası ise mülakatın genelde ekonomik duruma ilişkin sorulardan oluştuğunu ve başvuruların alındığını ifade etti.

Mahalle muhtarı şaşkına döndü

Mahallesinde mülakatla kiralık ev ilanını duyan Gazi Mahallesi Muhtarı Mehmet Yalçınkaya, duruma çok hayret ettiğini ve ilk defa böyle bir şey duyduğunu dile getirdi.

Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı: