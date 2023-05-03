Afyonkarahisar'da kiraya verilen ev için mülakat düzenlendi

Son yıllarda emlak sayfalarındaki ilanlar sık sık gündem oluyor.
Bu kez akıllara durgunluk veren ilan Afyonkarahisar'dan.
Yurt dışında yaşayan T.O. isimli bir gurbetçi, Gazi Mahallesi'ndeki evini internette popüler olan bir site üzerinden ilana koydu.
"Kiracı mülakat sonucu belirlenecektir"
3 katlı binanın 2. katındaki sıfır dairesini 5 bin 500 TL’den ilana çıkaran T.O., ilanın açıklama kısmına yazdıkları ile görenleri hayrete düşürdü.
Açıklama kısmında ise, “Binanın arka katında bulunuyor ve arka cepheye bakıyor. Balkonu var. Kiracı mülakat sonucu belirlenecektir. Son başvuru kabul tarihi 30.04.2023’dür. Daire teslim tarihi 01.06.2023’dür.” ifadeleri yer aldı.
Ekonomik duruma göre başvurular alındı
Evi tutmak isteyenler, verilen numara ile irtibata geçerek mülakata girdi.
Ev hakkında ön bilgi almak isteyenler ise evin sahibinin bir akrabası ile ön görüşme yaptı.
İsmini vermek istemeyen akrabası ise mülakatın genelde ekonomik duruma ilişkin sorulardan oluştuğunu ve başvuruların alındığını ifade etti.
Mahalle muhtarı şaşkına döndü
Mahallesinde mülakatla kiralık ev ilanını duyan Gazi Mahallesi Muhtarı Mehmet Yalçınkaya, duruma çok hayret ettiğini ve ilk defa böyle bir şey duyduğunu dile getirdi.
Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı:
İlk defa böyle bir şey duydum ve sizden duydum. Duyunca da merak edip geldim hangi evmiş diye. Doğrusu çok şaşırdım. Tabi bu aralar ev sahipleri ve kiracılar bir birlerinden şikayetçiler ama böyle mülakat olması ilginç, ne soracaklarmış genel kültür sorusu mu? Mülakat sonucunu da çok merak ediyorum, bu arkadaş kim ise bende araştırayım. Bu arkadaş emlakçı birisine veya apartman sakinlerinden birisine desin ki, ‘Siz de oturup ve anlaşabileceğiniz birisine verin’ şeklinde söylese anlarım ama bunu anlayamadım. Bekleyelim görelim.