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    Ağrı ve Iğdır'da Eren Kış-9 operasyonu başlatıldı

    İçişleri Bakanlığı, Ağrı ve Iğdır'da Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.
    • İHA
    • 01.12.2021 - 09:09
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 09:54
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    Ağrı ve Iğdır'da Eren Kış-9 operasyonu başlatıldı

    Güvenlik güçlerinin yurt içindeki teröristlere yönelik düzenlediği operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

    Hain teröristlerin tepesine çöken Mehmetçik, bu kez operasyon için Ağrı ve İğdır kırsalına indi.

    Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

    EREN KIŞ 9 BAŞLADI

    Bakanlık, Ağrı ve Iğdır'da Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu'nu başlatıldığını açıkladı.

    910 PERSONEL KATILIYOR

    Açıklamada, operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 910 personel görev aldığı belirtildi.

    Ayrıca açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.


    Ağrı ve Iğdır da Eren Kış-9 operasyonu başlatıldı #1

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