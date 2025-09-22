Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı! “Boşalmamış bir gerginlik hala var…”

Dün gece saatlerinde meydana gelen Balıkesir Sındırgı merkezli 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanların uyarıları dikkat çekti.

Saat 00.05’te meydana gelen deprem hakkında Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Söz konusu depremin yaşandığı bölgedeki gerginliğin henüz boşalmadığını dile getiren Prof. Dr. Ercan endişe yarattı.

BOŞALMAMIŞ BİR GERGİNLİK HALA VAR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanmaya devam eden artçı depremlerin yanı sıra dün gece saatlerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem hakkında Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Prof. Dr. Ercan, bölgedeki gerginliğin hala devam ettiğini belirterek, “Sındırgı M6,1 depreminden sonra artçı depremler M5,1’e kadar çıkarak sürmüştü. Bugün 0:05’te M5,0 bir artçı deprem daha 7 km derinde Sinandede gerçekleşti.

Belli ki burada boşalmamış bir gerginlik halen var. Tıpkı Simav depremleri gibi artçı depremlerle boşalma uzun süre alacağı benzer. Ancak önceden de belirttiğim gibi M6,1’i aşan bir artçı deprem beklemiyorum.

Ne yazık ki inceleme yaptığım Sındırgı‘da halkın halen çadırlarda yaşadığını gördüm. Ağır hasarlı 600 yapı yıkılmak teyidi yaklaşık 980 konut oturulmayacak durumda. Bu Türkiye’nin ayıbıdır. En büyük yıkım da eski bir göl yatağı olan Balıkesir’de Sındırgı‘ya girişteki ağaçlık ana yol ve Çarşı‘nın altıdır. Geçmiş olsun Sındırgı.” ifadelerini kullandı.