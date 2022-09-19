24 TV’de LGBT ile ilgili düşüncelerini dile getiren sanatçı Ahmet Özhan, “Bu yaradılışa uygun bir şey değildir. Kimse kusura bakmasın, böyle bir özgürlük yok” dedi.

Dün İstanbul’da LGBT'ye karşı düzenlenen “Büyük Aile Buluşması” ses getirdi…

Çocuklarını ve toplumu eşcinsellik baskısından korumak isteyenlerin organize ettiği yürüyüşe, binlerce kişi ile birlikte birçok sivil toplum örgütü de destek verdi.

Ahmet Özhan’dan LGBT yorumu

Türkiye’nin gündemine oturan protesto, ekranların da konusuydu.

24 TV’nin sevilen programı “Arafta Sorular”a bu hafta konuk olarak katılan sanatçı Ahmet Özhan, Esra Elönü’nün sorusuna karşılık LGBT ile ilgili düşüncelerini açık ve net bir şekilde dile getirdi.

“İki erkeğin ya da iki kadının birlikteliği…”

“Böyle bir hürriyet olamaz.” diyerek sözlerine başlayan Özhan, şöyle devam etti:

“Erkek ile kadın işlevsel olarak özel yaratılmıştır. Birliktelikleri neslin ve türün devamı için üretkenlik getirir. Ve bunun da sahih yoldan yapılması lazımdır. Ama iki erkeğin ya da iki kadının birlikteliği bir üretkenlik ortaya koymayıp, sadece nefsi birtakım tatmin içeriyor ise bu varlığın bütünselliği paradigmasından koparır. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Kim için? Benim gibi düşünenler için.

Ahmet Özhan: LGBT yaradılışımıza uygun değil VİDEO

“Bu yaradılışa uygun bir şey değildir”

Benim gibi düşününler ile yine bu İslam kültürü anlayışı içerisinde ‘güzel davet, sakıncalı olandan uzak durmayı tavsiye’ eder. Bu aynı zamanda inanan insanların görevidir. Bu yaradılışa uygun bir şey değildir. Kimse kusura bakmasın. Ben bunu böyle söylemezsem kendime inancımı kaybederim. Böyle bir özgürlük yok.”