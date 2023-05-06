HDP'den 14 Mayıs fetvası: AK Parti'ye oy vermek haramdır HDP'nin Mardin'de düzenlediği mitinginde ortaya çıkan Ahmet Türk, tepki çeken ifadeler kullandı. Türk ifadelerinde, "Bu özgürlük mücadelesidir. Bu halkımızın mücadelesidir. AK Parti'ye ya da başka bir partiye oy vermek günahtır, haramdır" dedi.

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gidecek.

Bu seçime girenlerden Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın adayı da Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Seçime giren partiler ittifaklar kurarken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerden birisi de HDP.

HDP, seçimlerde kendi seçmeninden Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermelerini istedi. Bu kapsamda da yapılan mitinglerde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı söylenmeye başladı.

HDP'li Ahmet Türk ise Mardin'de miting düzenledi ve burada kendi seçmenine seslendi.

Ahmet Türk'ün burada yaptığı açıklamalar ise tepki çekti. Sosyal medyadan paylaşılan videoya, kulllanıcılardan yorumlar geldi.

Ahmet Türk'ten skandal sözler

Ahmet Türk, Mardin'de yaptığı konuşmada tepki çeken açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü;

"14 Mayıs önemli bir tarih. 14 Mayıs’ta Yeşil Sol Parti ile sandığa gideceğiz. Herkes gece gündüz Yeşil Sol Parti’nin yerini, Yeşil Sol Parti’ye nasıl oy vereceğimizi anlatsınlar. Lütfen yanlışlara meydan vermeyerek 14 Mayıs’ta mührümüzü basalım.

"Yanlış oy milletvekili kaybettirir"

Yanlış oy kullanırsak, yanlış yere mühür basarsak bir milletvekili kaybetmemize sebep olur. Bugün dostlarımızla yoldaşlarımızla birlikte yola çıktık. Bu yoldaşlarımızla birlikte Türkiye’yi değiştireceğiz, Türkiye’yi geliştireceğiz."

"AK Parti'ye oy vermek haramdır"

Oyumuza sahip çıkalım. Burada aşiretler falan yok. En büyük aşiret Kürt halkıdır. Aşiret isimleriyle gelenlere prim vermeyin.

Bu özgürlük mücadelesidir. Bu halkımızın mücadelesidir. AK Parti'ye ya da başka bir partiye oy vermek, günahtır, haramdır."