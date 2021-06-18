AK Parti, 4'üncü Yargı Paketi'ni TBMM'ye sundu

Akbaşoğlu, konuyla ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na ilettiklerini söyledi. Teklifin detayları belli oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan 4. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

"27 madde var, 4 kanun değişecek." diyen Akbaşoğlu, şunları söyledi:

"BOŞANMIŞ EŞE KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA..."

"1- İdarenin 60 günde cevap verme süresini 30 güne indiriyoruz. Dolayısıyla burada aslolan, adaletin idari işlemle tesis edilmesidir. Zira temel felsefemiz, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesidir.

2- Boşanmış eşe karşı işlenen suçlarda bunun artıcı bir neden olarak, nitelikli hal olarak düzenliyoruz.

3- Bilişim suçlarında hangi maddelerin yetkili olduğuna dair aksaklık olduğu söz konusu olduğundan bulunan yerde mahkemeye sorumluluk veriyoruz.

HAFTA SONU NEZARET UYGULAMASINA SON

4- Adalete kolay erişebilirlik anlamında, tebligatların dışında eğer dosyasında varsa şüpheliye, sanığa ve mağdura faks, telefon, e-posta gibi iletişim araçlarıyla bildirilmesini ilave düzenleme olarak sunuyoruz.

5- İfadesi alınmak amacıyla yakalanan kişilerin mesai saati ve tatil günlerine rastlaması durumunda ilgili kişinin 'ben ifade vermeye ilgili yargı merciine gideceğim' diye taahhütte bulunması durumunda her dosya için yakalama emirleriyle ilgili bir kere olmak üzere ifade verme amacıyla cumhuriyet savcılığımız ilgili kişiyi serbest bırakabilme emrini verebilecek ve bu konuda hafta sonu nezaret uygulamaları sona erecek.

Şayet ilgili yargı merciinin önüne çıkmadığı takdirde ise 1000 Türk Lirası idari para cezasıyla karşılaşılması söz konusu olacak.

6- Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi için kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanmasına ilişkin bir düzenlemeyi de bu teklifimizde düzenlemiş oluyoruz.

7- Tutuklama kararlarında adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını gösteren delillerle ilgili de bu kararların eğer adli kontrole değil de tutuklamaya karar verilecekse niçin adli kontrol kararının verilmediğinin gerekçesinin de bu kararlarda yer almasına ilişkin bir düzenlemeyi getirmiş oluyoruz.

8- Konutunda, evinde bulunmayı gerektiren adli kontrol uygulamasında evde geçen 2 günlük süreyi 1 gün olarak değerlendirilmesine dönük bir düzenleme söz konusu.

9- Aynı zamanda şüpheli veya sanığın adli kontrol yükümlülüğünün devam edip etmemesine en geç 4 ayda bir soruşturma evresinde cumhuriyet savcısının talebi üzerine sulh ceza hakimi, kovuşturma evresinde ise resen ilgili mahkemesince karar verileceği de hüküm altına alınıyor.

Ayrıntılar gelecek...