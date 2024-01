ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nda yerel seçim heyecanı tam gaz sürüyor.

Son olarak Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Tanıtım Toplantısı'nda projelerini duyurdu.

Murat Kurum projelerini açıklamadan önce sözü, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe aldı.

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Osman Nuri Kabaktepe, "Şehirde kalıcı izler bırakma arzusunda iseniz, temiz bir gönle, çalışkan bir fıtrata, derin bir kavrayışa ve vizyoner bir bakışa sahip olmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

"Şehri temel atmama törenleriyle yönetemezsiniz, şehri açılan metro inşaatını molozlarla kapatarak yönetemezsiniz"

Sözlerine devam eden Kabaktepe, daha sonra mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulundu.

Temel atmama töreni yapan İmamoğlu'nu eleştiren Kabaktepe, "Şehri temel atmama törenleriyle yönetemezsiniz, şehri açılan metro inşaatını molozlarla kapatarak yönetemezsiniz, şehri 'Levazım Tüneli bana ne lazım' diyerek yönetemezsiniz. Şehri ancak öngörerek, çalışarak ve vizyoner projeler kazandırarak yönetebilirsiniz." şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin sözleri şu şekilde:

Değerli İstanbullular, Kıymetli Hazirun. Sözlerimin başında her birinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Yine sözlerimin başında müstakbel İBB Başkanımız Murat Kurum Bey'in projelerini ve şehre dair vizyonunu ortaya koyacağı bu toplantımıza katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli Kardeşlerim; şehir ile insan arasında iki yönlü bir ilişki vardır. Şehri insan inşa eder, ancak aynı zamanda şehir de insanı inşa eder. Bu yüzden şehri ihya ve inşa edecek olanların zihin dünyası, gönül dünyası ve gelecek tahayyülü şehrin kaderinde çok önemli yer tutar. Şehirde kalıcı izler bırakma arzusunda iseniz, temiz bir gönle, çalışkan bir fıtrata, derin bir kavrayışa ve vizyoner bir bakışa sahip olmak zorundasınız. Değerli Katılımcılar yine şehir, donuk ve stabil bir varlık düzlemi değildir. Şehir; yaşayan, nefes alan aynı zamanda büyüyen bir canlıdır. Yani şehir yaşam sahibidir. Şayet bir şehri yönetmeye talip iseniz; şehrin bütün bileşenlerini her zaman titizlikle takip etmeli, var olan sorunlarını çözmeli, gelecekte oluşabilecek sorunlarını şimdiden öngörmeli ve şimdiden tedbir almalısınız. Aksi durumda şehir yavaş yavaş önce durağanlaşmaya sonrasında donuklaşmaya ve nihayetinde karmaşaya doğru gider. Diyeceğim odur ki; Şehri; temel atmama törenleri ile yönetemezsiniz. Şehri; açılan metro tünellerini kapatarak yönetemezsiniz. Şehri; Levazım Tüneli neme lazım diyerek yönetemezsiniz. Şehri; kariyer planınıza kurban ederek yönetemezsiniz Şehri; hakikatten kopuk algılarla yönetemezsiniz. Şehri ancak, öngörerek, çalışarak ve şehre vizyoner projeler kazandırarak yönetebilirsiniz.