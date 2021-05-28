AK Parti seçim barajının düşürüleceğini doğruladı

Seçim barajının yüzde 5 ile yüzde 7 seviyesine düşürülebileceği gündemde.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin uzun süredir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum kapsamında üzerinde çalıştığı ve seçim barajının düşürülmesini de kapsayan 'Seçim Kanunu' hakkındaki değişikliğe ilişkin yol haritasını anlattı.

"YÜZDE 5 Mİ OLSUN 7 Mİ OLSUN"

AK Parti'nin, 'Seçim Kanunu'nda yapılacak çalışma için kurulan komisyonun dünya örneklerini incelediğini aktaran Turan, "Dünya örneklerinde özellikle Avrupa Konseyi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin baraj değerlendirmesine baktık; '5 mi, 7 mi, 10 mu olsun' tartışması çok gerçekçi bir tartışma. Biz bunu tartışıyoruz; 5 olur, 7 olur, 10 olur bunu tartışıyoruz.

"GENEL KANAATİMİZ BARAJIN İNDİRİLMESİ..."

Genel kanaatimiz barajın indirilmesi konusunda.

DAR BÖLGE Mİ DARALTILMIŞ BÖLGE Mİ

Onun dışında; 'dar bölge mi, daraltılmış bölge mi' bunların tartışması yapılıyor. 'Bir bölgenin içerisinde 5 milletvekili mi olacak, 7 milletvekili mi olacak, Türkiye'nin nüfusuna göre, illere göre kaç vekilin bir ilde olması daha demokratik olur, daha uygulanır bir sistem' bunu tartışacağız.

'Cumhur İttifakı'mız MHP başta olmak üzere bütün partilerle bunu görüşeceğiz. Dünya değişiyor, bizim sistemimiz değişti, bu sisteme bağlı olarak da daha demokratik 'Siyasi Partiler Yasası'nı, daha demokratik benzer ana temel kanunları yapmak görevimiz. Yüksek Seçim Kurulu yetkileri meselesi var, birçok mesele var hepsini tartışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.