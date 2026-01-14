AK Parti strateji toplantısında gündem yasa dışı bahis ve sanal kumar

- AK Parti strateji toplantısında yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamlı olarak ele alındı.
- Toplumun tüm kesimlerini hedef alan bu faaliyetlerin, kamu düzenini tehdit ettiği ve kayıt dışı ekonomiyi büyüttüğü vurgulandı.
- Yaptırımların artırılması ve denetimlerin güçlendirilmesi gibi yeni adımlar planlanıyor.
Sanal kumar can yakmayı sürdürüyor...
Aile bütünlüğünü bozan, toplumun tüm kesimlerini hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetleri, kamu düzenini tehdit etmenin yanı sıra kayıt dışı ekonomiyi de büyütüyor.
Suç gelirlerinin aklanmasına da zemin hazırlayan bu faaliyetlerle etkin ve kararlı mücadele kapsamında çalışmalar ise sürdürülüyor.
KONU AK PARTİ'NİN GÜNDEMİNDE
AK Parti Genel Başkanvekili Ala başkanlığında dün parti genel merkezinde gerçekleştirilen strateji toplantısında "yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele" konusu da ele alındı.
Toplantıda, mevcut yasal düzenlemeler ve cezai yaptırımların caydırıcılığı değerlendirildi.
Vatandaşlardan gelen şikayetler ve medyaya yansıyan haberler doğrultusunda, AK Parti tarafından bu alandaki çalışmalara hız verildiği öğrenildi.
Bu kapsamda, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, ilgili kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve yaptırımların yeniden ele alınarak cezaların artırılmasına yönelik yeni adımların atılması planlanıyor.