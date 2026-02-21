Betül Sayan Kaya'dan depremzedelere Ramazan ziyareti: 455 bin konut teslim edildi

Ramazan, İslam aleminde kardeşlik duygularını pekiştiren kutsal bir ay olarak yaşanıyor.

Müslümanlar nefsini terbiye ediyor, şükretmeyi öğreniyor ve akşam ezanıyla da sevdikleriyle bir araya geliyor.

Kalabalık sofralarda, ekmeğini bölüşerek orucunu açan Müslümanlar, dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlıyor.

DEPREM BÖLGELERİNDE YARALAR SARILIYOR

Özellikle 6 Şubat 2023'te yaşanan 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin etkilediği bölgelerde de bu manevi beraberlik, yaraların daha hızlı sarılmasını sağlıyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar da bu ruhu yansıtmaya devam ediyor.

DEPREMZEDELERİN EVLERİNE İFTAR ZİYARETİ

AK Parti, geleneksel iftar buluşmalarıyla vatandaşlarla bir araya gelerek, hem manevi destek sağlıyor hem de deprem sonrası yeniden toparlanma, ayağa kalkma, yapılanma sürecini paylaşıyor.

Bu çerçevede, parti yetkilileri depremzedelerin evlerine konuk olarak gönül köprüleri kurmayı sürdürüyor.

RAMAZAN'IN BEREKETİNİ PAYLAŞTILAR

Kahramanmaraş'ta Özcan ailesinin iftar sofrasına misafir olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Betül Sayan Kaya, Ramazan'ın bereketini depremzedelerle paylaştı.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin siyaset anlayışının gönüllerde bir araya gelmek üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

"AK PARTİ, BİR KARDEŞLİK, DAYANIŞMA HAREKETİDİR"

Her Ramazan'da olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarla iftar yaparak sohbet ettiklerini belirten Kaya, partilerinin birlik, dirlik, kardeşlik ve dayanışma hareketi olduğunu ifade etti.

Dr. Kaya, paylaşımında 6 Şubat depreminin yaralarını sarmaya devam ettiklerini belirterek, halihazırda 455 bin anahtarın teslim edildiğini açıkladı.

"AYNI SOFRAYI PAYLAŞMAK, EŞSİZ BİR KIYMETTİR"

Depremzedelerin evlerine kavuştuğunu ve bu süreçte milletle el ele olduklarını dile getiren Kaya, paylaşımına "Milletimizle aynı sofrayı paylaşmak, aynı duaya amin demek, bizim için eşsiz bir kıymettir" notunu düştü.

Aile üyeleriyle iftar sofrasında buluşan Kaya, ev sahiplerine huzur, sağlık ve saadet diledi.