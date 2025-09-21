AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e sert tepki

CHP'nin bugün yapılan kurultayında tek başına aday olan Özgür Özel, yeniden genel başkan seçildi.

Konuşma yaparken bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözler sarf eden Özel'e en sert tepki, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan geldi.

X üzerinden uzun bir mesaj paylaşan İnan, şöyle dedi:

"TÜRK SİYASİ TARİHİNİ LEKELEDİNİZ"

Özgür Özel’e HATIRLATMA!



Kaç kurultay yaparsan yap, koltuğundaki şaibeleri temizleyemeyeceksin. Çünkü sen sadece bir siyasi rehinesin. Partindeki hırsızlıklara sahip çıkan çantacıların gölgesinde ayakta kalmaya çalışan bir genel başkansın.



Rantçı arkadaşlarınla birlikte demokrasiyi kirlettiniz, Türk siyasetini lekelediniz, seviyesini düşürdünüz. CHP artık içinde durulacak bir parti olmaktan sayenizde çıktı. Bunu yıllardır CHP’ye gönül veren herkes söylüyor. Bir de utanmadan “bir sonraki iktidar” diyorsun.

"CUMHURBAŞKANIMIZ HER DEFASINDA MİLLETİN ONAYINI ALMIŞTIR"

Daha 2023’te yerlere göklere sığdıramadığınız Kılıçdaroğlu’nu kendi partinizden AFOROZ eden sizlersiniz. O nedenle Milletin iradesine dil uzatmadan önce dön ve aynaya bak.



Cumhurbaşkanımıza saldırarak kendi lekelerini örtmeye kalkma. Ve şunu iyi bil: Recep Tayyip Erdoğan, 2002’den bu yana girdiği her seçimde sandıktan zaferle çıkmış, her defasında milletin onayını ve güvenini almış tek liderdir.

"SENİN YASLANDIĞIN KİRLİ PAZARLIKLAR"