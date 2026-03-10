İstanbul'da iftar saatine dakikalar kala trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü

11 ayın sultanı Ramazan ayı sürerken İstanbul'un trafik sorunu sürücülere zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Kentte iftara kısa bir süre kala trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıktı.
İstanbul'un kronik sorunu Ramazan'da da sürüyor.
Megakent sakinleri trafik nedeniyle iftarlarını daha geç açmak zorunda kalıyor.
Mesai bitiminin ardından iftar saatinin de yaklaşmasıyla kent genelinde trafik yoğunluğu hakim oldu.
YOĞUNLUK YÜZDE 89'A KADAR ÇIKTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası verilerine göre, haftanın üçüncü iş günü akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı.
İftar saatine yetişmek için yollara dökülen sürücüler uzun araç kuyrukları arasında takılı kaldı.
KÖPRÜLER KİLİTLENDİ
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde yoğunluk yaşanıyor.
Haramidere ve Büyükçekmece rampası Edirne istikametinde de araçlar yavaş ilerliyor.
Okmeydanı TEM Otoyolu bağlantı yolu, Nurtepe Viyadük, Hasdal, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Büyükdere Caddesi, Levent TEM bağlantı yolu mevkilerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.
HEM AVRUPA HEM ANADOLU KİLİTLENDİ
Anadolu Yakası'nda Kadıköy-Kartal arasında çift yönlü yoğunluk yaşanırken, TEM Otoyolu'nda Kurtköy Kavşağı ile Çamlıca Gişeleri arasında trafikte ciddi bir yoğunluk gözlendi.
Şile Otoyolu ve Ümraniye bağlantı yolunda ulaşım yer yer durma noktasına gelirken sahil yollarında (Kadıköy-Pendik veÜsküdar-Beykoz) yoğunluk devam ediyor.
AMBULANSLAR VE TOPLU TAŞIMA DA ETKİLENDİ
Trafikteki yoğunluk nedeniyle hasta taşıyan ambulansların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Toplu taşıma duraklarında da yolcu yoğunluğu yaşandı.
Altunizade, Mecidiyeköy, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi önemli aktarma merkezlerinde kalabalık dikkat çekti.