AK Partili vekil Selman Oğuzhan Eser Konya'da ölümden döndü: Trafik kazası geçirdi

- AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Konya'da trafik kazası geçirdi.
- Milletvekili Eser ve ailesi hafif yaralandı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı.
- Eser ve ailesinin sağlık durumu iyi; kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
AK Partili vekil, büyük bir kazayı kıl payı atlattı...
Karaman-Konya Kara yolu üzerinde akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Volkswagen marka otomobiliyle Karaman'dan Ankara'ya giderken Konya'nın Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi yakınlarında önüne aniden çıkan tırla çarpışmamak için manevra yaptı.
ARAÇ İÇİNDEKİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI
Bunun üzerine, Eser'in aracı, kontrolden çıkarak refüjdeki trafik levhasına çarptı.
Kaza anı ise Milletvekili Eser'in araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI
Milletvekili Eser, araçtaki eşi ve çocukları, kazayı hafif şekilde yaralanarak atlattı.
Eser ve ailesi, tedbir amaçlı ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
AK PARTİLİ VEKİLİN VE AİLESİNİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu, hastaneden taburcu oldukları öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.