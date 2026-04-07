Akın Gürlek, Mart ayında gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu paylaştı

Emniyet güçleri, her türden suçla aralıksız şekilde mücadele etmeye devam ediyor.

Vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışan ekipler, uyuşturucu ve yasa dışı bahise karşı savaş açtı.

Bu kapsamda mart ayında gerçekleştirilen operasyonların detaylarını, Adalet Bakanı Akın Gürlek aktardı.

BAKAN GÜRLEK, MART AYI BİLANÇOSUNU PAYLAŞTI

Mart bilançosunu sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaşan Bakan Gürlek, 81 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik toplam 729 operasyonun gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu operasyonlar sonucu gözaltına alınan 9 bin 185 şüpheliden 2 bin 541'inin tutuklandığını bildiren Gürlek, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçları; gençlerimizi bağımlılık ve suça sürükleyen, toplumun huzurunu ve geleceğini tehdit eden çok yönlü bir tehlikedir.

Bu suçlar, aile yapımızı zayıflatmakta, toplumsal dokuya zarar vermekte; bireyleri ve aileleri telafisi güç mağduriyetlerle karşı karşıya bırakmaktadır."

"729 OPERASYONDA 2 BİN 996 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI"

2026 yılı Mart ayı içerisinde, 81 ilimizde 171 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik toplam 729 operasyon gerçekleştirilmiş; 9 bin 185 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 2 bin 996 şüpheli tutuklanmış, 820 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

"EN FAZLA İŞLEM İSTANBUL'DA YAPILDI"

Operasyonların büyük çoğunluğunu oluşturan uyuşturucu suçlarına yönelik 669 operasyonda, 7 bin 568 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 2 bin 541 kişi tutuklanmıştır.



Yasa dışı bahis operasyonları kapsamında ise 56 operasyonda bin 608 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 455 kişi tutuklanmıştır.



En fazla işlem yapılan ilimiz İstanbul olmuştur.

"BU SUÇLARA KARŞI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

"Bu başarılı operasyonlarda görev alan tüm yargı teşkilatı mensuplarımıza ve adli kolluk birimlerimize teşekkür ediyorum.

Toplumumuzu, aile yapımızı ve gençlerimizin geleceğini hedef alan bu suçlara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."