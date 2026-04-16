Akın Gürlek: Okulları hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta bir okula silahlı saldırı düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda, 8 öğrenci ve 1 öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.

14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İhsan Aras Mersinli'nin, babasına ait 5 tabanca ve 7 şarjörle okula girerek rastgele ateş açtığı, ardından intihar ettiği belirlendi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PROVOKASYONA GEÇİŞ YOK

Yaşanan olayın ardından ise bazı sosyal medya kullanıcıları provokasyona başladı.

Okullarda gerçekleştirilen silahlı saldırılar sonrası sosyal medya üzerinden yapılan provokasyona yönelik çalışma başlatıldı.

"SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR"

Çalışmaların detaylarını aktaran Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırılarına ilişkin olarak Kahramanmaraş ve Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.

"ÇOK SAYIDA HESAP TESPİT EDİLDİ"

Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri paylaşan; halk arasında korku, kaygı ve panik oluşturabilecek içerikler yayan; resmi açıklamaları itibarsızlaştırmaya yönelik yanıltıcı bilgiyi alenen dolaşıma sokan; suçu ve suçluyu övüp suç işlemeye teşvik eden çok sayıda hesap tespit edilmiştir.

95 KİŞİYE GÖZALTI, BİN 104 HESAP KAPATILDI

Bu kapsamda 55 Cumhuriyet Başsavcılığımızca 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmış, 95 kişi gözaltına alınmıştır. 35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmekte olup bin 104 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmiştir.

OKULLARI HEDEF GÖSTERENLER GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca, okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlarla kamuoyunda tedirginlik oluşturan hesaplar belirlenmiş; bu çerçevede 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alınmış olup, haklarında adli işlemler devam etmektedir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; çocuklarımızı şiddete yönlendirebilecek dijital içerik ve platformlara yönelik tespit ve tedbirlerin alınması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığına da talimat verilmiştir.

Süreç; 81 ilimizde 171 Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde takip edilmekte olup, İçişleri Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız ile koordinasyon içinde yürütülmektedir."