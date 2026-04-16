Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölen öğretmenin okul arkadaşı konuştu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı meydana geldi.

14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle okula girerek rastgele ateş açtı.

Saldırıda 8 öğrenci ve 1 öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.

Saldırgan, olay yerinde intihar ederek yaşamına son verdi.

SALDIRGANIN BABASI TUTUKLANDI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken saldırganın babası tutuklandı.

Dijital incelemelerde saldırgan çocuğun, 'büyük eylem' planına dair belge de ele geçirildi.

Kent genelinde eğitime iki gün ara verildi.

ÖĞRETMENLİĞE KAHRAMANMARAŞ'TA BAŞLADI

Saldırıda kendisini öğrencilerine siper ederek hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın Manisalı olduğu öğrenildi.

Öğretmen Ayla Kara'nın 1984 yılında Urganlı Ortaokulu'ndan mezun olduğu, ardından eğitimine Turgutlu Lisesi'nde devam ettiği ve 1987 yılında buradan mezun olduğu, daha sonra devam eden eğitim hayatının ardından Kahramanmaraş'ta öğretmenliğe başladığı belirtildi.

"TÜM TURGUTLU OLARAK HÜZNE BOĞULDUK"

Ayla Kara'nın ortaokuldan sınıf arkadaşı olan Urganlı Mahalle Muhtarı Şaban Duman açıklamalarda bulundu.

Olayı öğrendikten sonra tüm mahalle olarak yasa boğulduklarını belirten muhtar Duman, şöyle konuştu:

"Arkadaşımız Ayla Kara ile Manisa'nın Turgutlu ilçesi Urganlı Mahallesi'nde beraber okuduk. Ortaokulu birlikte bitirdikten sonra kendisi Turgutlu Lisesi'ni bitirdikten sonra Kahramanmaraş'ta öğretmenliğe başlamıştı.

Kendisini öğrencilerine siper ederek hayatını kaybettiğini öğrendiğimizde tüm Turgutlu olarak hüzne boğulduk. Kendisine ve ailesine baş sağlığı diliyoruz. Buraya defalarca da ziyarete gelmiştir."