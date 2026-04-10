Akın Gürlek'ten Türk Polis Teşkilatının 181. yıl dönümü mesajı

Yurdun birçok farklı noktasında düzenlenen törenlerle Türk Polis Teşkilatının 181'inci yıl dönümü ve Polis Haftası kutlanırken, siyasilerden de dikkat çekici mesajlar gelmeye devam ediyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugüne özel bir mesaj yayımladı.

"ŞEHİT DÜŞEN KAHRAMAN POLİSLERİMİZİ RAHMETLE, GAZİLERİMİZİ MİNNETLE ANIYORUM"

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Milletimizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 181’inci yıl dönümünü ve Polis Haftası’nı tebrik ediyor, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.

"TÜM EMNİYET MESNUPLARIMZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Aziz milletimizin huzuruna kasteden her türlü tehdide karşı hukuk içinde ve büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapan; suç ve suçluyla mücadelede kararlılık gösteren, vatandaşlarımızın emniyet içinde yaşaması için gece gündüz demeden çalışan tüm emniyet mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim sizleri her türlü tehlikeden muhafaza eylesin.