Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin serbest kalmasına itiraz

CHP'li belediyeler rüşvet ve yolsuzluk sarmalının içinde...

Gelen itiraf ve ihbarlar üzerine CHP'li belediyelere yapılan operasyonun son adresi Bornova oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bornova Belediyesi bünyesinde başlatılan soruşturma kapsamında, bir şüphelinin fiilen çalışmadan maaş aldığı iddiaları üzerine 1 Nisan'da inceleme başlatıldı.

SGK KAYDI VAR, BELEDİYEDE GÖREVİ YOK

İddiaya göre, 22 Eylül 2025 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı yapılan Aslıhan Aksoy isimli şüphelinin, belediyede hiçbir görev yapmadığı belirlendi.

'Bankamatik memuru' olarak çalıştırıldığı öne sürülen şüpheli hakkında detaylı inceleme yapılarak SGK uzmanlık raporu hazırlandı.

ÖMER EŞKİ'NİN ADI RAPORDA YER ALDI

Bu doğrultuda olayla ilgili sorumlular tek tek tespit edildi.

Raporda; Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A. ve şüpheli Aslıhan Aksoy'un sorumluluğu bulunduğu kaydedildi.

EŞKİ GÖZALTINA ALINDI

Raporun tespitlerinin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve diğer şüpheliler, dün akşam savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarıldı.

SERBEST KALDILAR

Mahkeme, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A.'nın serbest bırakılmasına karar verdi.

Belediyede çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak görevli görünen Aslıhan Aksoy ise yurt dışı yasağıyla serbest kaldı.

İTİRAZ EDİLDİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün şüphelilerin serbest bırakılması kararına itiraz ederek, tutuklamaya yönelik yakalama talebinde bulundu.

"KANITLARLA BELLİDİR"

İtirazda, "Şüphelilere yüklenen resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumlarına karşı işlenmiş dolandırıcılık suçlarının kamu görevlilerinin görev alanına giren eylemler olmaması nedeniyle bu suçlar yönünden doğrudan soruşturma yapılabileceği, fiili olarak çalışması bulunmayan şüpheli Aslıhan'ın SGK'da işe giriş bildirgesi düzenlenmesi, ayrıca çalışıyormuş gibi puantaj cetvellerinin düzenlenmesi eylemlerinin belgede sahtecilik suçunu oluşturacağı, bu şekilde işe giren ve çalışıyormuş gibi gösterilerek hakkında belgeler düzenlenen Aslıhan Aksoy'un belediyeden haksız yere maaş alarak ve SGK'ya yapılan sahte bildirim nedeniyle SGK'nın sunduğu muayene, tedavi, ilaç yardımı şeklindeki hizmetlerden faydalanmak suretiyle kamu kurumu olan Bornova Belediyesi'ni ve SGK'yı zarara uğratmak suretiyle bu kurumlara yönelik dolandırıcılık suçlarını işledikleri yönünde dosyadaki kanıtlarla belirlidir." denildi.

"ADLİ KONTROL YETERSİZ"

Bu gerekçelerle, şüphelilerin soruşturma dosyasına etki etme, delilleri gizleme, karartma ihtimalleri ve bir şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararının yetersiz kalması nedeniyle şüpheliler hakkında verilen serbest bırakma ve adli kontrol kararının kaldırılarak, tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi talep edildi.

Öte yandan, gelen ihbarlar doğrultusunda soruşturmanın genişletilerek devam edeceği belirtildi.

ÖZKAN YALIM DOSYASINDA ADI GEÇİYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesi'ne yönelik iddialarla ilgili "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında; Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli tutuklanmıştı.

Yalım görevden uzaklaştırılırken Özkan Yalım'la ilişkili olduğu Aslıhan Aksoy isimli kadının Bornova Belediyesi'nde işe alınmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Yalım'ın, A.A. dahil 3-4 kadınla ilişkisi olduğu ve bu kadınları belediyelerde maaş bağlayıp, çalıştırmadığı iddia edilmişti.

YALIM RİCA ETTİ, BELEDİYEDE İŞE ALDI

CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'den itiraf gibi açıklama gelmişti.

Eşki, Yalım'ın ricasıyla Aslıhan Aksoy'u Bornova Belediyesi'nde işe başlattığını ve münferit hatanın sorumluluğunu kabul ettiğini açıklamıştı.