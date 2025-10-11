Aksaray'da 'Valiyi arayacağım' diyen alkollü sürücüye işlem yapan polislere başarı belgesi

Aksaray'da Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde görevli polisler, şüpheli olduğu değerlendirmesiyle bir aracı durdurdu.

Sürücü Yusuf K.'nin alkollü olduğunun anlaşılması üzerine, test yapılması için olay yerine trafik ve asayiş polis ekipleri çağrıldı.

GAZETECİLERE SALDIRDILAR

Sürücü alkolmetreyi üflemek istemedi.

Bu sırada gazetecilerin kendilerini çektiğini fark eden sürücü Yusuf K. ve yanındaki Döne D., küfredip, saldırmak istedi.

"VALİYİ ARAYACAĞIM"

Polislere zor anlar yaşatan ikiliden sürücü Yusuf K. "Valiyi arayacağım" diye tehdit ederken, Döne D. ise "Babam hakim" diyerek işlem yapılmasını engellemeye çalıştı.

Gözaltına alınan Yusuf K. ve Döne D., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Burada yapılan kontrolde Yusuf K.'nin 2.47 promil alkollü olduğu tespit edildi.

İncelemede Yusuf K.'nin ehliyetine 'alkollü araç kullanmak' suçundan el konulduğu ortaya çıktı.

SALDIRGAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Yusuf K.'nin bu kez ehliyetine 4 yıl süreyle el konulurken, 39 bin 197 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yusuf K. ve Döne D., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı.

VALİ KUMBUZOĞLU, POLİSLERİ TEBRİK ETTİ

Olayın ardından Aksaray Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Emniyet Müdürü Bekir Demir, Emniyet Müdür yardımcıları Zafer Öztürk, Ayhan Ataman Çelik, Asayiş Şube Müdürü Serkan Özbaş, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç ile olayda görev yapan polis memurlarına başarı belgesi takdim etti.

Vali Kumbuzoğlu, yaptığı konuşmada, şu sözleri kullandı: