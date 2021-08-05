Aleyna Çakır'ın ölümüyle suçlanıyordu! Ümitcan Uygun neden gözaltına alındı?

Aleyna Çakır'ın ölümüyle suçlanan ardından gözaltına alınan Ümitcan Uygun, 17 Temmuz'da serbest kalmıştı. Uygun yeniden gözaltına alındı. Peki, Ümitcan Uygun neden gözaltına alındı? İşte son durum..

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in öldürülmesine ilişkin baş şüpheli olarak görülen Ümitcan Uygun, Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan Uygun, iki kadınla uyuşturucu kullanırken görüntülendi ve yeniden gözaltına alındı.

10 Ocak tarihinde gözaltına alınan Uygun, avukatının itirazı üzerine 17 Temmuz'da tahliye edildi.

17 Temmuz tarihinde tahliye edilen Uygun, bugün yeniden gözaltına alındı.

Bunun akabinde, "Ümitcan Uygun neden gözaltına alındı?" soruları gündeme geldi. Peki, Ümitcan Uygun neden gözaltına alındı? İşte detaylar..

ÜMİTCAN UYGUN NEDEN GÖZLATINA ALINDI?

Ankara polisi, önceki gece Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde ihbar üzerine girdiği evde bir kadın cesediyle karşılaştı. İnceleme sonucunda ölen kişinin Esra Hankulu olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, tanık ifadelerinden Hankulu'nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü belirledi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hankulu'nun ölümünün ilk belirlemelere göre uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı tespit edildi. Ancak ölümü şüpheli görülen Hankulu'nun aynı gece arkadaşlarını arayarak, psikolojisinin iyi olmadığını ve babasının mezarına gitmek istediğini söylediği belirtildi.

Arkadaşlarının o gece Hankulu'nun yanına giderek, geceyi birlikte geçirdikleri öğrenildi. Poliste ifade veren arkadaşlarının, aynı gece Ümitcan Uygun'un evde bulunduğunu, Uygun'u sabah kendileri uyanmadan Hankulu'nun odasından ayrıldığını iddia ettiler.

Ayrıca Hankulu'nun yanında cep telefonu bulunamadığı öğrenildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.