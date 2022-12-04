Deva Partisi Lideri Babacan, CHP'nin ekonomi vizyonu sonrası kendi partisinin planını açıkladı.

Altılı masanın ortaklarından CHP, "İkinci Yüzyıla Çağrı" sloganıyla İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda vizyon toplantısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ekonomi kadrosundaki isimleri tanıttı.

CHP'nin gerçekleştirdiği programın ardından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adıyaman’da Filistin Caddesi’nde esnafla bir araya geldi.

CHP'nin toplantısının ardından ekonomiye ilişkin mesaj verdi

Babacan, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Her alanda hazırlık yaptıklarını söyleyen Babacan, ekonomiyle ilgili kurumları 1 ayda ayağa kaldırabileceklerini öne sürdü.

Babacan 6 ayda da krizi çözebileceklerini iddia etti.

"Ekonomiyle ilgili kurumları 1 ayda ayağa kaldırırız"

Ali Babacan'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Her alanda hazırlanıyoruz. Bunlar yoksullara yardım edeceğiz diyorlar parti üyeliği soruyorlar. Ekonomiyle ilgili kurumları 1 ayda ayağa kaldırırız. 6 ayda kriz iklimini çözeriz. Biz milletimizin kaynaklarını ülkemiz için harcayacağız.

Ali Babacan: 6 ayda ekonomideki kriz iklimini çözeriz ViDEO



"3500 lira ile bir emekli ailesinin ihtiyaçlarını karşılayamaz"



Şu andaki bütçede tarıma ayrılan bütçe 50 milyar TL, KKM ile faiz ve kur farkına ödedikleri para 650 milyar TL. Cumhuriyet tarihinin en fazla faiz ödeyen hükümeti bu hükümet. Bilmiyor bilenlere de danışmıyor. Hükümet bir avuç parası olana faiz veriyor. Ekonomiyi bu duruma getirdiler. 3500 lira ile bir emekli ailesinin ihtiyaçlarını karşılayamaz. Böyle bir şey olamaz."

Jeremy Rifkin Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kadrosuna katıldı