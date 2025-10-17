Ali Babacan gittiği kuyumcuda altın hesabı yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Özgür Özel'in kuyumcudaki altın hesaplarına bir yenisi eklendi.

Ancak bu kez altın hesabını yapan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu.

Babacan, gittiği bir kuyumcuda altın hesabı yaptı.

Dün akşam altın fiyatlarının artması üzerine altın hesabı yaptığını söyleyen Babacan, bir de kuyumcu ile birlikte yaptı.

"DÜN OTURDUM, HESAP YAPTIM"

"Dün akşam oturdum bir hesap yaptım bu altın fiyatları artınca. Bu 200 lira tedavüle ilk çıktığında altın kaç liraymış bir ona baktım." diyen Babacan, şöyle devam etti:

"O GÜN ÇEYREK ALTIN 66 LİRA 50 KURUŞMUŞ"

"200 lira, 1 Ocak 2009'da tedavüle çıkmış. O gün çeyrek altın 66 lira 50 kuruşmuş. Yani 200 liraya 3 tane çeyrek alınıyormuş. Para çıktığında, 200 liraya 3 tane çeyrek altın alabiliyormuşuz.

"AYNI ÇEYREĞİ ALMAK İÇİN 30 BİN LİRA VERMEM LAZIM"

2009'da bu para çıktığında ben bu parayı veriyordum size 3 tane çeyrek alabiliyordum. Şimdi aynı 3 çeyreği alabilmek için 30 bin lira vermem lazım. Yani 150 adet. 1 adet 200 lira, bunda da 150 adet 200 lira. 3 çeyrek 200 liradan çıkmış 30 liraya."