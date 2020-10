Ali Babacan'dan anadilde eğitim ile Tabipler Birliği açılımı

İl kongrelerini gerçekleştiren Ali Babacan, Batman'da Tabipler Birliği'ne destek verirken anadilde eğitim özgürlüğü istedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, il kongrelerini gerçekleştirmek için Güneydoğu turunda.

Diyarbakır'daki il kongresinden sonra Batman'a geçen Babacan, dün partisinin 1. Olağan Batman İl Kongresi’nde konuştu.

Babacan'ın gündeminde ise Tabipler Birliği ile Kürtlere anadilde eğitim vardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türk Tabipleri Birliği’nin kapatılması gerektiği söylemlerini eleştiren Babacan, Tabipler Birliği'ne haksızlık yapıldığını söyledi.

TABİPLER BİRLİĞİ

Korona vakalarında Tabipler Birliği'ne yüklenildiğini belirten Babacan, "Pandemiyi de yönetemiyorlar. Türk Tabipleri Birliği aylarca 'sayılar yanlış, bunları beşle çarpın, onla çarpın' diye feryat ediyordu. Ama hükümet, hastalıkla mücadele yerine hakikati söyleyen doktorlarla mücadele etmeye girişti. Küçük ortak hemen TTB’yi ihanetle suçladı. Zaten beğenmedikleri hangi fikirle karşılaşsalar başlıyorlar ‘hain’ demeye. " ifadelerini kullandı.

ANADİLDE EĞİTİM

Devletin görevinin vatandaşlarının anadillerini kullanmalarını engellemek olmaması gerektiğini söyleyen Babacan, şöyle devam etti:

"Dün Diyarbakır’da da ifade ettim, eğitimde fırsat eşitliğinin önündeki anadil farkı dahil her türlü engeli kaldıracağız. İnsanların anadillerini kullanması ve geliştirmesi için demokratik bir hukuk devletine yakışan her türlü çalışmayı yapacağız ve bu alanda cesur adımlar atacağız. İnsan hakları, insan olmaktan kaynaklanan en tabi haklardır. Bu haklar, her bir vatandaşımızın anasından emdiği süt kadar helal haklardır. Bu hakları hiç kimse engelleyemez. Bu haklar pazarlık konusu yapılamaz, oylamaya tabi tutulamaz. Bu haklar zamana, zemine yayılamaz, ülkenin koşullarına bağlanamaz.

Bu haklar derhal tanınır, o kadar. Biz bunun taahhüdünü veriyoruz. Devletle vatandaş arasındaki bağın hiçbir şartı olmaz. Toplumun her bir kesiminden insanı eşit şekilde kapsayan güçlü bir vatandaşlık anlayışı kurarak, ayrımcılığı ortadan kaldıracağız. Herkesin bu ülkede kendini eşit, özgür ve birinci sınıf vatandaş hissetmesini sağlayacağız."